Новини

Відтепер заяву про реєстрацію шлюбу можна подати онлайн через «Дію»

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

На порталія «Дія» відтепер доступна послуга подачі заяви на реєстрацію шлюбу. Там же можна обрати місце, час, формат проведення церемонії.

Про це Міністерство цифрової трансформації оголосило 27 лютого.

Для цього потрібно:

  • авторизуватися на порталі «Дія» та перейти в розділ «Сім’я»;
  • обрати послугу «Заява про шлюб»;
  • заповнити заяву та обрати час і місце реєстрації;
  • сплатити адміністративний збір;
  • підписати заяву електронним підписом;
  • щоб партнер авторизувався у своєму кабінеті на порталі, перейшов на заяву за посиланням з пошти та підписав її електронним підписом.

Після цього обраний РАЦС надішле на пошту відповідь та деталі щодо церемонії.

На подання заяви онлайн треба витратити менше за 15 хвилин. У РАЦС прийти треба лише в день одруження.