У додатку «Дія» відтепер можна отримати судове рішення

У додатку «Дія» відтепер є нова послуга — можна отримати судове рішення з електронним підписом суддів.
Про це розробники повідомили 6 березня.
Судове рішення — це документ, у якому відображається результат судової справи. Наприклад, підтверджується факт розлучення пари.
Як скористатися послугою:
- відкрити застосунок;
- натиснути «Послуги» та обрати «Судові справи»;
- переглянути судове рішення і за потреби завантажити собі на смартфон.
Крім електронного судового рішення, «Дія» надішле сповіщення про судову справу, у якій людина бере участь. Цифрове судове рішення має таку саму юридичну силу, що й паперове.
Судові послуги працюють в останній версії «Дії», тож треба оновити застосунок.
- З 27 лютого 2023 року на порталі «Дія» доступна послуга подачі заяви на реєстрацію шлюбу. Там же можна обрати місце, час, формат проведення церемонії. На подання заяви онлайн треба витратити менше 15 хвилин. У РАЦС прийти треба лише в день одруження.