У додатку «Дія» відтепер можна отримати судове рішення

У додатку «Дія» відтепер є нова послуга — можна отримати судове рішення з електронним підписом суддів.

Про це розробники повідомили 6 березня.

Судове рішення — це документ, у якому відображається результат судової справи. Наприклад, підтверджується факт розлучення пари.

Як скористатися послугою:

відкрити застосунок;

натиснути «Послуги» та обрати «Судові справи»;

переглянути судове рішення і за потреби завантажити собі на смартфон.

Крім електронного судового рішення, «Дія» надішле сповіщення про судову справу, у якій людина бере участь. Цифрове судове рішення має таку саму юридичну силу, що й паперове.

Судові послуги працюють в останній версії «Дії», тож треба оновити застосунок.