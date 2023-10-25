Президент Європарламенту пропонує надати українським депутатам статус спостерігачів

Президент Європейського парламенту Роберта Мецола пропонує українським і молдовським депутатам бути спостерігачами, допоки Україна і Молдова не вступлять у Євросоюз.
Про це пише Politico.
За словами посадовиці, Європа повинна широко відчинити двері тим країнам, які рівняються на неї. Вона також вважає, що кандидатам на вступ до ЄС можна запропонувати й інші переваги, зокрема, пільги на єдиному ринку.
«Ми можемо навіть піти далі, маючи членів-спостерігачів у цьому парламенті — це те, що важливо для населення. Це залежить від того, що станеться в грудні», — додала Мецола і відзначила, що Україна має швидкий євроінтеграційний прогрес.
У грудні на саміті лідери ЄС мають ухвалити рішення про офіційне відкриття переговорів про вступ України та Молдови після рекомендацій від Єврокомісії.
Спостерігачі від України та Молдови в Європарламенті не матимуть права голосу, їх призначатимуть, а не обиратимуть. Тільки після підписання офіційної угоди про приєднання члени Європарламенту можуть повноцінно брати участь у всіх процесах.
Роберта Мецола зазначила, що їй потрібно буде підтримувати звʼязок із політичними групами парламенту щодо спостерігачів та розглянути можливість такої ж пропозиції для західнобалканських країн-кандидатів, які також очікують вступу до ЄС.
- 23 червня Україна офіційно стала кандидатом у члени Європейського Союзу. Єврокомісія затвердила певні умови, які Україна має виконати для того, щоб розпочати офіційні перемовини про вступ. Статус кандидата відкриває для України доступ до спеціальних фінансових фондів Євросоюзу, за рахунок яких фінансуються реформи у країнах, аби вони відповідали критеріям, необхідним для повноцінного членства в ЄС.