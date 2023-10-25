Деніел Редкліфф знімає фільм про свого дублера Девіда Голмса. Його паралізувало після травми на зйомках «Гаррі Поттера»

Деніел Редкліфф став виконавчим продюсером документального фільму про свого дублера, якого паралізувало після нещасного випадку на знімальному майданчику фільма про Гаррі Поттера.

Про це повідомляє Deadline.

Голмс ще підлітком працював на зйомках «Гаррі Поттер і Дари Смерті: Частина 1». Через вибух, який був частиною трюку, він отримав травму хребта, яка залишила хлопця паралізованим.

До стрічки увійдуть кадри з особистого архіву колишнього каскадера, матеріали зі зйомок «Гаррі Поттера», сцени теперішнього життя Голмса та інтервʼю з ним, Редкліффом, друзями, родиною і колегами.

Sky News

Фільм отримав назву «Девід Голмс: Хлопчик, що вижив». Його знімає HBO Documentary Films і Sky. Очікується, що стрічку покажуть на HBO 15 листопада.