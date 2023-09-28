Помер актор Майкл Гембон — він зіграв Дамблдора у фільмах про Гаррі Поттера

Британський та ірландський актор Майкл Гембон помер у віці 82 років. Він прославився, зокрема, завдяки ролі Альбуса Дамблдора у фільмах про Гаррі Поттера.

Про це пише The Guardian.

У заяві від імені його дружини леді Гембон і сина Фергуса йшлося, що актор помер у лікарні після нападу пневмонії.

Сер Майкл Джон Гембон народився 19 жовтня 1940 року в Дубліні. Він багаторазовий номінант премій «Еммі», «Золотий глобус», БАФТА та інших.

Гембон здобув успіх в артхаусному фільмі «Кухар, злодій, його дружина та її коханець» (1989)» і продовжував зніматися у великих фільмах, таких як «Сонна лощина» , «Інсайдер» і «Госфорд-парк». Роль Альбуса Дамблдора у «Гаррі Поттері» він перейняв від Річарда Гарріса після його смерті у 2002 році. Також актор озвучував багато фільмів, зокрема його голосом говорить дядько Пастузо в обох фільмах про Паддінгтона.

У жовтні 2022 року помер актор Роббі Колтрейн, який зіграв Хагріда у фільмах про Гаррі Поттера. Актора не стало на 73-му році життя.