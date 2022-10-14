Помер актор Роббі Колтрейн, який зіграв Хагріда у фільмах про «Гаррі Поттера»

Помер шотландський актор Роббі Колтрейн, який виконав роль Хагріда в серіалі про Гаррі Поттера. Актора не стало на 73-му році життя.

Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Що стало причиною смерті актора, поки не відомо.

У 2019 році актор опинився в інвалідному візку через остеоартрит — захворювання, що не дозволяє людині зробити і кроку без допомоги сторонніх.