«Нова пошта» встановить у терміналах капсули для захисту від російських атак

Компанія «Нова пошта» перегляне режим роботи терміналів у прифронтових регіонах і планує встановити в них капсули безпеки, щоб захистити персонал від російських обстрілів.
Про це в інтервʼю «Бабелю» розповів співвласник компанії Вячеслав Климов.
«Не можу зараз сказати, що саме ми вирішили, але в режимі роботи терміналів зміни будуть точно, особливо в таких зонах, як Харків, бо там вже є певна статистика прильотів. Думаємо, як зробити в терміналах щось на кшталт ізраїльських капсул у житлових домах. Вони потрібні саме для випадків, коли немає часу навіть для того, щоб добігти до укриття. У нас вже є певний досвід, бо в Харкові та Миколаєві ми вже зробили подібні капсули в наших відділеннях», — сказав Климов після трагедії на харківському терміналі.
Він наголосив, що компанія ретельніше контролювати, щоб під час повітряної тривоги відділення не працювали, «особливо в містах, до яких швидко долітають балістичні ракети».
- Увечері 21 жовтня росія вдарила ракетою С-300 по терміналу «Нової пошти», що поблизу Харкова. Загинули шестеро людей, ще 16 отримали поранення. Семеро постраждалих — у важкому стані, пʼятеро з них — у реанімації. Стан двох поранених залишається вкрай важким, вони підʼєднані до апаратів ШВЛ. Під час удару постраждалі сортували посилки з ліками та гуманітарною допомогою.