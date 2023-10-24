«Нова пошта» встановить у терміналах капсули для захисту від російських атак

Компанія «Нова пошта» перегляне режим роботи терміналів у прифронтових регіонах і планує встановити в них капсули безпеки, щоб захистити персонал від російських обстрілів.

Про це в інтервʼю «Бабелю» розповів співвласник компанії Вячеслав Климов.

«Не можу зараз сказати, що саме ми вирішили, але в режимі роботи терміналів зміни будуть точно, особливо в таких зонах, як Харків, бо там вже є певна статистика прильотів. Думаємо, як зробити в терміналах щось на кшталт ізраїльських капсул у житлових домах. Вони потрібні саме для випадків, коли немає часу навіть для того, щоб добігти до укриття. У нас вже є певний досвід, бо в Харкові та Миколаєві ми вже зробили подібні капсули в наших відділеннях», — сказав Климов після трагедії на харківському терміналі.

Він наголосив, що компанія ретельніше контролювати, щоб під час повітряної тривоги відділення не працювали, «особливо в містах, до яких швидко долітають балістичні ракети».