Після влучання в термінал «Нової пошти» у лікарнях перебувають 16 людей. Двоє — у вкрай важкому стані

Після російського влучання в термінал «Нової пошти» на Харківщині в лікарнях перебувають 16 людей. Усі поранені — чоловіки від 19 до 48 років.

Про це повідомили у Харківській ОВА.

Семеро постраждалих — у важкому стані, пʼятеро з них — у реанімації. Стан двох поранених залишається вкрай важким, вони підʼєднані до апаратів ШВЛ.

Девʼятеро людей мають поранення легкого та середнього ступеня.

Суспільне