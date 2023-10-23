Після влучання в термінал «Нової пошти» у лікарнях перебувають 16 людей. Двоє — у вкрай важкому стані

Після російського влучання в термінал «Нової пошти» на Харківщині в лікарнях перебувають 16 людей. Усі поранені — чоловіки від 19 до 48 років.
Про це повідомили у Харківській ОВА.
Семеро постраждалих — у важкому стані, пʼятеро з них — у реанімації. Стан двох поранених залишається вкрай важким, вони підʼєднані до апаратів ШВЛ.
Девʼятеро людей мають поранення легкого та середнього ступеня.
- Увечері 21 жовтня росія вдарила ракетою С-300 по терміналу «Нової пошти» в селищі Новий Коротич Харківської області. Усі шестеро загиблих — працівники компанії. Останні секунди життя вони провели допомагаючи — сортували посилки з ліками та гуманітарною допомогою. Поряд із терміналом «Нової пошти» не було військових обʼєктів.
- 22 жовтня фахівці ідентифікували тіла пʼятьох загиблих від ракетного удару по терміналі «Нової пошти». Їх удалося впізнати за зовнішніми ознаками. Ввечері того ж дня ідентифікували останнього шостого загиблого. Підтвердити його особу змогли завдяки тесту ДНК, зразки взяли в батька.