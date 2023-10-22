У Харківській області ідентифікували всіх загиблих від удару по терміналу «Нової пошти»

У Харківській області, у селі Новий Коротич ідентифікували останнього шостого загиблого. Підтвердити його особу змогли завдяки тесту ДНК, зразки взяли в батька.
Про це 22 жовтня повідомив начальник Слідчого управління поліції в області Сергій Болвінов.
Також зросла кількість постраждалих — уже сімнадцять людей. Співробітник пошти отримав осколкові поранення, його оглянули медики, госпіталізація не знадобилася.
Компанія зі свого боку повідомила, що надає необхідну допомогу кожному працівникові, хто був на зміні: доставляє ліки, за потреби перевозить в інші лікарні, з людьми працюють психологи. Також родини загиблих отримають матеріальну допомогу від компанії, а якщо в сім’ї є діти — вони до повноліття отримуватимуть 10 тисяч гривень щомісяця і грант на навчання на суму $12 500.
- Увечері 21 жовтня росія вдарила ракетою С-300 по терміналу «Нової пошти» в селищі Новий Коротич Харківської області. Усі шестеро загиблих — працівники компанії. Останні секунди життя вони провели допомагаючи — сортували посилки з ліками та гуманітарною допомогою. Поряд із терміналом «Нової пошти» не було військових обʼєктів.
- Інноваційний термінал «Нової пошти» в Харкові став четвертим інноваційним терміналом компанії та першим на сході України. Термінал отримав назву ХАІ (Харків. Автоматизація. Інновації). Він займав площу понад 19 тисяч квадратних метрів і був здатний обробляти 8 500 посилок на годину. Загальна потужність терміналу — до 20 тисяч посилок на годину.