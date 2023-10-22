У Харківській області ідентифікували всіх загиблих від удару по терміналу «Нової пошти»

У Харківській області, у селі Новий Коротич ідентифікували останнього шостого загиблого. Підтвердити його особу змогли завдяки тесту ДНК, зразки взяли в батька.

Про це 22 жовтня повідомив начальник Слідчого управління поліції в області Сергій Болвінов.

Також зросла кількість постраждалих — уже сімнадцять людей. Співробітник пошти отримав осколкові поранення, його оглянули медики, госпіталізація не знадобилася.

Компанія зі свого боку повідомила, що надає необхідну допомогу кожному працівникові, хто був на зміні: доставляє ліки, за потреби перевозить в інші лікарні, з людьми працюють психологи. Також родини загиблих отримають матеріальну допомогу від компанії, а якщо в сім’ї є діти — вони до повноліття отримуватимуть 10 тисяч гривень щомісяця і грант на навчання на суму $12 500.