Зеленський звільнив заступника голови СБУ і двох очільників регіональних управлінь

Президент Володимир Зеленський звільнив одного з заступників голови Служби безпеки України та двох очільників регіональних управлінь відомства.

Указом № 700/2023 президент постановив звільнити заступника голови СБУ Анатолія Сандурського. Указом № 701/2023 звільнений начальник Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях Володимир Петриченко, а указом № 702/2023 — начальник управління у Вінницькій області Анатолій Денисенко.