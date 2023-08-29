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Зеленський звільнив керівника СБУ на Закарпатті Євгена Борзілова

Автор:
Олександр Рубан
Дата:

Президент Володимир Зеленський указом № 548/2023 звільнив начальника управління Служби безпеки України в Закарпатській області Євгена Борзілова.

Євген Борзілов очолив управління СБУ в Закарпатській області в липні 2022 року. До призначення на Закарпаття з 2019 року працював керівником обласного управління СБУ в Полтаві. До цього — заступником начальника управління департаменту контррозвідувального захисту інтересів СБУ.

  • Низка ЗМІ пише, що батько Євгена Борзілова уродженець Волгоградської області російської федерації, колишній військовий-контррозвідник.
  • Також медіа повідомляють, що у розпал російсько-української війни Віктор Борзілов залишався активним користувачем російської соцмережі «Одноклассники», де публікував світлини зі своїми родичами. Зокрема і з сином, який на той час уже працював у СБУ.