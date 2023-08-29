Зеленський звільнив керівника СБУ на Закарпатті Євгена Борзілова

Президент Володимир Зеленський указом № 548/2023 звільнив начальника управління Служби безпеки України в Закарпатській області Євгена Борзілова.

Євген Борзілов очолив управління СБУ в Закарпатській області в липні 2022 року. До призначення на Закарпаття з 2019 року працював керівником обласного управління СБУ в Полтаві. До цього — заступником начальника управління департаменту контррозвідувального захисту інтересів СБУ.