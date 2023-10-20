США зменшать щомісячну фінансову підтримку України

Сполучені Штати зменшать розмір щомісячної бюджетної допомоги Україні.

Пряма бюджетна підтримка України зменшиться з $1,1 мільярда до $825 мільйонів на місяць, ідеться в запиті Адміністрації президента Джо Байдена до Конгресу щодо екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та на зміцнення безпеки кордонів США.

Підтримку надаватимуть через Світовий банк як відшкодування дозволених і підтверджених видатків уряду України відповідно до поточної системи умов, розробленої урядом США.

Цей запит на фінансування ґрунтується на останній оцінці Міжнародного валютного фонду дефіциту фінансування України на 2024 рік і припущеннях США щодо гарантованого розподілу витрат між ЄС, Японією та іншими донорами.