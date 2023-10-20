Французькі винороби почали «економічну війну» проти іспанських конкурентів

У французькому прикордонному місті Ле-Булу майже 500 виноробів на знак протесту проти недобросовісної конкуренції з боку іспанців викрали вантажівки із сотнями ящиків вина й розбили їх.

Про це пише Sky News.

Протестувальники заявили про «економічну війну», оскільки ціна на їхнє вино не може конкурувати з низькою ціною іспанського.

Голова профспілки виноградарів регіону Од Фредерік Руане додав, що тепер «ми збираємося усунути можливість для покупців отримувати дешеві вина з інших місць... ми збираємося зупинити імпорт з Іспанії».

За словами одного з виноробів, який брав участь у протесті, іспанці мають право використовувати хімікати під час вирощування винограду, що знижує вартість вина, на відміну від французів. Тому в середньому літр іспанського вина коштує €4, а французького — €8.

Фредерік Руане також заявив, що «уряд несе велику відповідальність за падіння споживання вина і що він повинен дати нам відповідну компенсацію».