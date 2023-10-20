Уряд Казахстану: Дані про заборону продажу росії товарів подвійного призначення «некоректні»

Міністерство торгівлі Казахстану спростувало дані, які раніше зʼявилися в ЗМІ про заборону експорту до росії 106 видів товарів, які можна використовувати у військових цілях

У відомстві кажуть, що слова віцеміністра торгівлі невірно трактували.

«Заборона на експорт будь-яких товарів до рф у звʼязку з антиросійськими санкціями не встановлювалася», — йдеться у релізі.

Там додали, що експортний контроль товарів подвійного призначення здійснюється вже понад 20 років відповідно до міжнародних режимів експортного контролю.

«Торгівля товарами «подвійного призначення», які підпадають під експортний контроль, здійснюється відповідно до міжнародних зобовʼязань Республіки Казахстан», — пояснило міністерство.

Тобто система експортного контролю має на увазі отримання дозвільних документів, необхідних для ввезення, вивезення і транзиту товарів подвійного призначення.