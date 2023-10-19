Казахстан заборонив експорт до росії товарів, які можна використовувати у війні з Україною

Казахстан заборонив експорт до росії 106 видів товарів, які можна використовувати у військових цілях. Зокрема технологічних — дронів, мікроелектроніки тощо.

Про це повідомляє видання КазТАГ.

«Зазначені 106 найменувань товарів не виробляються в Казахстані, а раніше [до повномасштабної війни росії з Україною] реекспортувалися через Казахстан. Імпорт до Казахстану здійснюється, але експорт — ні. Вони [виробляються] не лише на Заході, а й в інших країнах», — пояснив віцеміністр торгівлі та інтеграції Кайрат Торебаєв журналістам.

За словами голови Офісу президента Андрія Єрмака, це товари, які не вироблялися у Казахстані і росіяни намагалися отримати західні компоненти через реекспорт.