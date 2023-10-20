У Швеції затримали подружжя підозрюваних у злочинах проти нацбезпеки. Чоловік раніше працював з росією та Україною

У Швеції заарештували офіцера, який раніше працював у Силах оборони, та його дружину. Їх підозрюють у неналежному поводженні із секретними документами.

Про це пише газета Dagens Nyheter.

За даними журналістів, чоловік працював, зокрема, над питаннями, повʼязаними з Україною та росією. Наразі підозрюваний уже не працює у Збройних силах, однак досі займається оборонними питаннями в урядовій установі. Його дружина працює в радіорозвідці (FRA) Сил оборони Швеції.

Правоохоронці вилучили низку речей під час обшуків у квартирі подружжя, на їхніх робочих місцях, а також ще за однією адресою. Що це за речі — не уточнюють.

Прокурори Пер Ліндквіст і Матс Люнгквіст просять суд відправити під варту обох підозрюваних. Їхні справи 20 жовтня розгляне окружний суд Стокгольма.

Закон Швеції забороняє розголошувати дані, що завдадуть шкоди національній безпеці, якщо стануть відомими іноземній державі. Це, наприклад, інформація про зброю, стратегічні запаси, імпорт та експорт.

Якщо зловмисник співпрацює з іноземцями, його можуть звинуватити у шпигунстві. А якщо таке співробітництво довести не вдалося, можуть засудити за неналежне поводження із секретною інформацією.