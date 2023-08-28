У Швеції росіянина звинувачують у шпигунстві й купівлі військових технологій для рф

У Швеції 60-річному росіянину висунули звинувачення в шпигунстві.

За даними шведського телебачення SVT, він протягом майже десяти років здобував інформацію для російської розвідки.

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Прокурор вважає, що дії підозрюваного загрожували безпеці Швеції та США. Раніше медіа називали чоловіка частиною «шпигунської пари» — правоохоронці підозрювали також його дружину. Проте слідство зняло підозри з жінки.

Чоловіка звинувачують у незаконній розвідувальній діяльності проти Швеції, а також проти іноземної держави. Останній пункт стосується Сполучених Штатів. У розслідуванні справи брало участь ФБР.

Росіянин, що жив у Швеції, закупав військові технології для рф. Це відбувалося через кілька компаній, зокрема через одну, що продає промислове обладнання. Підозрюваний отримував замовлення від російських військових.

Чоловік прожив у Швеції 25 років, а в 2012-му отримав шведське громадянство. Він заперечує свою провину.