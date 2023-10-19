Українські аграрії: Втрати зернового сектора у 2023 році можуть перевищити $3 мільярда

Українські аграрії очікують, що збитки сектора зернових та олійних культур можуть перевищити $3,2 мільярда у 2023 році — через високі витрати на логістику та зростання цін на паливо і добрива, що загрожує скороченням посівних площ у найближчі роки.

Про це 19 жовтня повідомила організація «Всеукраїнська Аграрна Рада».

За її прогнозами, велика частина підприємств збанкрутують. Основні причини — блокада Чорного моря і дорога логістика. Погіршує ситуацію здорожчання пального, агрохімікатів і запчастин, що призвело до підвищення собівартості на тлі зниження закупівельних цін.

За умови покращення роботи морських портів показник може знизитися до $1,2 мільярда, «але все одно галузь, навіть за оптимістичним сценарієм, нестиме великі збитки».