Новий «зерновий коридор» і підготовка пілотів F-16. Підсумки переговорів Зеленського із президентом Румунії

Президенти України Володимир Зеленський та Румунії Клаус Йоганніс підписали декларацію про безпекову взаємодію, в тому числі в регіоні Чорного моря, а також розширення логістичної та економічної співпраці.

Це відбулося перед їхньою пресконференцією в Бухаресті.

Після підписання Зеленський оголосив, що скоро запрацює новий «зерновий коридор» через Молдову до Румунії. Він назвав домовленість одним зі стратегічних напрямів співпраці.

Також сторони погодили подвоєння транзиту через румунські порти до 4 млн тонн сільськогосподарської продукції України. Окрім того, є домовленості про спрощення процедур перетину кордону і відкриття нових пунктів пропуску на кордоні.

Щодо військової допомоги, з румунської сторони є рішення про створення центру з підготовки українських пілотів винищувачів F-16. Анонсовані також позитивні новини щодо артилерії й посилення української протиповітряної оборони.