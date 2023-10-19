СБУ оголосила підозру поплічнику Медведчука — ексведучому NewsOne Максиму Гольдарбу

Служба безпеки оголосила підозри колишньому ведучому телеканалу NewsOne (його повʼязують із Медведчуком) і лідеру забороненої в Україні політпартії «Союз лівих сил» Максиму Гольдарбу.

Про це пише пресслужба СБУ.

На початку повномасштабної війни Гольдарб виїхав із Києва і публічно підтримував російську агресію — публікував прокремлівські дописи у своїх акаунтах в Telegram і YouTube.

За даними СБУ, підозрюваний неодноразово брав участь у «телемостах» із російськими пропагандистами, які готували постановочні сюжети для телеканалів Криму і російських ток-шоу.

Підозри Гольдарбу повідомили за колабораційну діяльність (ч. 6 ст. 111-1) і виправдовування війни (чч. 2, 3 ст. 436-2). Його шукають.