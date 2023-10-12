Колишній ведучій каналів Медведчука Діані Панченко повідомили ще одну підозру — держзрада

Служба безпеки України повідомила про ще одну підозру колишній ведучій каналів Медведчука Діані Панченко. Тепер їй закидають державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК), за що загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

За даними слідства, від жовтня 2022 року Панченко працює на пропаганду росії, систематично виправдовує агресію рф на своєму YouTube-каналі, підтримує окупацію територій України, а також маніпулює інформацією і схиляє українців не чинити спротив окупантам.

Крім того, Панченко «розганяє» пропагандистські сюжети та публікації через мережу прокремлівських Telegram-каналів, стверджують в СБУ.

Панченко наразі шукають, аби притягнути до відповідальності.