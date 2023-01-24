СБУ повідомила про підозру колишній ведучій каналів Медведчука Діані Панченко, яка підтримала окупацію Маріуполя

Служба безпеки України повідомила про підозру колишній ведучій телеканалів Віктора Медведчука Діані Панченко, яка підтримала окупацію Маріуполя.

Про це СБУ оголосила 24 січня.

Служба безпеки заявляє, що зібрала вичерпну доказову базу на «прокремлівську пропагандистку» Діану Панченко, яка публічно виправдовує російську збройну агресію проти України.

Після початку повномасштабного вторгнення колишня телеведуча підтримала російських загарбників та у серпні 2022 року виїхала до тимчасово окупованого Донецька. Там вона продовжила знімати маніпулятивні сюжети на користь росії. Насамперед у своїх «проєктах» вона підтримує захоплення частини східних регіонів України.

Крім цього фігурантка створила так званий «документальний фільм», в якому виправдовує воєнні злочини російських окупантів проти мирних жителів Маріуполя.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Діані Панченко про підозру за частиною 3 статті 436-2 Кримінального кодексу України — виготовлення та поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії росії проти України.