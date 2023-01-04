СБУ відкрила справу проти Діани Панченко. Вона працювала на каналах Медведчука

Слідчі Служби безпеки України почали досудове розслідування проти однієї з проросійських журналісток, яка працювала на телеканалах підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука.
Провадження відкрили за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, прославляння її учасників).
Згідно з матеріалами слідства, проросійські сюжети цієї журналістки маніпулюють свідомістю глядачів в інтересах рф. Серед іншого, йдеться про створений нею нібито документальний фільм про зруйнований росіянами Маріуполь, в якому, на думку слідчих, використовуються пропагандистські наративи ворога.
Наразі тривають слідчо-оперативні заходи та експертизи.
- На початку грудня Діана Панченко повідомила, що поїхала до окупованого Донецька. 15 грудня вона оприлюднила фільм з тимчасово окупованих Донецька та Маріуполя. Після нападу росії телеведуча публікувала в Telegram дописи у повній відповідності до тез російської пропаганди та сповнені антиукраїнських сенсів.