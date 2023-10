Творці World of Tanks запускають свою найбільшу благодійну ініціативу — збір на спецшвидкі для України

Кіпрська компанія Wargaming, відома за грою World of Tanks, запускає свою найбільшу благодійну ініціативу WargamingUnited — збиратимуть кошти на швидкі для України.

Про це компанія оголосила 18 жовтня.

Wargaming запрошує спільноту шести ігор — World of Tanks, World of Tanks Blitz, World of Tanks Modern Armor, World of Warships, World of Warships: Legends та World of Warplanes — обʼєднатися навколо цієї глобальної ініціативи. Кожна гра матиме спеціальні набори на українську тематику з елементами кастомізації, які створили художники київської студії Wargaming. Набори будуть доступні з 18 жовтня до 1 листопада.

Усі гроші від кожного купленого пакету WargamingUnited Україні передадуть через платформу United24. Кошти підуть на покупку машин швидкої допомоги типу С — це вузькоспеціалізовані швидкі, оснащені необхідними дефібриляторами, кардіомоніторами, кисневими балонами та пристроями штучної вентиляції легень, необхідними для підтримки життя поранених на той час, доки вони не дістануться операційної.

«Ми у Wargaming любимо військові ігри, але ненавидимо справжню війну. І ця тема була для нас особливо чутливою, бо у нас у Києві є ціла студія, яка старанно працює над World of Tanks та іншими продуктами, попри всі жахи, які їхня країна переживає щодня», — заявила компанія.

Wargaming за півтора року війни передала мільйон доларів на медичну допомогу українцям та ще $100 тисяч постраждалим від підриву Каховської ГЕС. Працівники компанії пожертвували €200 тисяч на машини швидкої допомоги для українських медиків.