Вищий антикорупційний суд арештував майно міжнародного аеропорту «Одеса». Про це 16 жовтня повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Майно арештували з позбавленням права на його відчуження та розпорядження ним. Ідеться про:

будівлю старого терміналу;

майно аеропорту у кількості 2 488 одиниць;

корпоративні права компанії «Одеса Аеропорт Девелопмент» — це 75% прав на компанію «Міжнародний аеропорт «Одеса»

приміщення нового терміналу загальною площею 26 700 квадратних метрів.

Що за справа?

Майно арештували у справі про незаконне заволодіння майном аеропорту та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності. У цій справі фігурують, зокрема, колишній мер Одеси Олексій Костусєв (в розшуку) та бізнесмен Борис Кауфман (в СІЗО). За даними слідства, вони створили схему, за якою вивели аеропорт у спільну власність міста та приватних інвесторів. Відтак місто повністю втратило будь-який контроль над аеропортом і не отримувало від його діяльності жодних прибутків. Дохід від діяльності аеропорту отримали ці фігуранти.

Для того щоб аеропорт не можна було повернути у власність міста, усе його майно заставили в банк для отримання кредиту, який не погашали взагалі. Це завдало місцевому бюджету збитків на загальну суму понад 2,5 мільярда гривень, з яких 118 мільйонів — це вартість аеропорту, а решта — незаконно привласнений прибуток.