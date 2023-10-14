Український омбудсмен прибув до Єгипту, аби домовитися про евакуацію громадян України із сектора Гази

До Єгипту прибув уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, щоб допомогти налагодити механізм евакуації українців із сектора Гази, що потерпає від авіаударів та обстрілів ізраїльської армії.

У себе у Facebook Лубінець написав, що приїхав за дорученням президента України Володимира Зеленського. Єдиний діючий контрольно-пропускний пункт «Рафах» на кордоні з Єгиптом досі закритий. Перемовини щодо пропуску іноземців тривають.

«Внаслідок нападу терористів ХАМАС на Ізраїль, у секторі Гази залишаються заблокованими цивільні громадяни України. Ситуація критична. Люди без світла, комунікацій, у небезпеці. Тому наразі термінової евакуації потребують 243 українці, а саме жінки та діти», — написав омбудсмен.