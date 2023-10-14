Президент Вірменії ратифікував Римський статут

Президент Вірменії Ваагн Хачатурян підписав закон про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Країни, які ратифікували Римський статут, зобовʼязані виконувати ордер на арешт (зокрема й щодо путіна) від Міжнародного кримінального суду. 3 жовтня парламент Вірменії ратифікував Римський статут.

Москва заявляла протест вірменському послу після оголошення намірів ратифікувати статут. Речник парламенту Ален Симонян казав, що це потрібно Вірменії, оскільки проти країни «скоюють воєнні злочини». Тут він мав на увазі конфлікт із Азербайджаном. 24 березня Конституційний суд Вірменії ухвалив, що Римський статут не суперечить Основному закону країни.