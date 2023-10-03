Парламент Вірменії ратифікував Римський статут. Рішення ухвалили 3 жовтня.
За ратифікацію проголосували 58 депутатів від правлячої партії «Громадянський договір», 25 депутатів від опозиції не голосували.
Країни, які ратифікували Римський статут, зобовʼязані виконувати ордер на арешт (путіна, зокрема) від Міжнародного кримінального суду. Документ ще має підписати президент Вірменії Ваагн Хачатрян.
Москва вже заявляла протест вірменському послу після оголошення намірів ратифікувати статут. Речник парламенту Ален Симонян казав, що це потрібно Вірменії, оскільки проти країни «скоюють воєнні злочини». Тут він мав на увазі конфлікт із Азербайджаном. 24 березня Конституційний суд Вірменії ухвалив, що Римський статут не суперечить Основному закону країни.
- У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента росії путіна. Його підозрюють у незаконній депортації дітей з окупованих територій України до росії. Країни, які ратифікували Римський статут, зобовʼязані виконувати ордер.
- Вірменія останнім часом робить багато кроків для віддалення від росії. 8 вересня цього року до російського МЗС викликали посла Вірменії в Москві, де йому заявили жорсткий протест через «серію недружніх кроків», а саме: запуск процедури ратифікації Римського статуту, поїздку до Києва дружини премʼєр-міністра Вірменії з передачею гуманітарної допомоги, а також проведення на території Вірменії військових навчань зі США, які стартували 11 вересня.