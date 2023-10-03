Парламент Вірменії ратифікував Римський статут. Рішення ухвалили 3 жовтня.

За ратифікацію проголосували 58 депутатів від правлячої партії «Громадянський договір», 25 депутатів від опозиції не голосували.

Країни, які ратифікували Римський статут, зобовʼязані виконувати ордер на арешт (путіна, зокрема) від Міжнародного кримінального суду. Документ ще має підписати президент Вірменії Ваагн Хачатрян.

Москва вже заявляла протест вірменському послу після оголошення намірів ратифікувати статут. Речник парламенту Ален Симонян казав, що це потрібно Вірменії, оскільки проти країни «скоюють воєнні злочини». Тут він мав на увазі конфлікт із Азербайджаном. 24 березня Конституційний суд Вірменії ухвалив, що Римський статут не суперечить Основному закону країни.