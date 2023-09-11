У Вірменії почалися спільні із США військові навчання. Вони «насторожили» Кремль

У Вірменії сьогодні, 11 вересня, стартували військові навчання із миротворчими силами США під назвою Eagle Partner 2023, які триватимуть до 20 вересня.

Про це повідомляє вірменське «Радіо Свобода».

Церемонія старту навчань відбулася в навчальному центрі «Зар» миротворчої бригади Міноборони Вірменії. У навчаннях беруть участь 85 американських та 175 вірменських військових. Їхньою метою заявлено «підвищення рівня оперативної сумісності підрозділів, що беруть участь у міжнародних миротворчих місіях», а також «обмін передовим досвідом в управлінській та тактичній комунікації».