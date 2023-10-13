Дослідники запропонували розплавити місячний пил і збудувати з нього посадкові майданчики на Місяці

Дослідники пропонують розплавити місячний пил за допомогою гігантської лінзи і створити на поверхні супутника дороги й посадкові зони для космічних кораблів.

Про це пише The Guardian.

Місячний пил є неабиякою проблемою для діяльності людини на поверхні Місяця. Він руйнує скафандри, засмічує механізми, заважає роботі наукових приладів і ускладнює пересування супутником.

Намагаючись подолати цю проблему, науковці з Федерального інституту дослідження та випробування матеріалів у Берліні експериментували з дрібнозернистим матеріалом під назвою EAC-1A. Його розробило Європейське космічне агентство як замінник місячного ґрунту.

Вони використовували лазерний промінь діаметром 50 мм, щоб нагріти пил приблизно до 1 600 °С і розплавити його. Потім з нього створили тверді вигнуті трикутники, які могли б слугувати будівельним матеріалом для доріг і посадкових майданчиків на Місяці.

Виготовлення кожної такої одиниці займало близько години, тобто для створення місця посадки розміром 10 x 10 метрів знадобилося би близько 100 днів.

За підрахунками дослідників, щоб відтворити цей процес на Місяці, лінзу площею приблизно 2,37 кв. м мали б транспортувати з Землі — вона концентруватиме сонячне світло замість лазера. Таку лінзу можна зробити з полімерної фольги. Однак учені припускають, що пил все одно може завадити її роботі.