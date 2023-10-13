Побиття мобілізованих у ТЦК Тернополя: двох працівників військкомату відправили під домашній арешт

Тернопільський міськрайонний суд відправив під нічний домашній арешт командира і солдата-гранатометника відділу охорони Тернопільського територіального центру комплектування, яким напередодні повідомили про підозри щодо побиття двох мобілізованих.

Про це повідомляє Держбюро розслідувань.

Окрім запобіжного заходу, обох військових відсторонили від займаних посад.

За даними слідства, конфлікт стався через те, що двоє пʼяних мобілізованих побили чергового військкомату і хотіли забрати в нього зброю. 6 жовтня їх знайшли і побили у військкоматі. Підозрюваному командиру за катування загрожує 10 років увʼязнення, а солдату за незаконне позбавлення волі людини — 5 років увʼязнення. Він забрав з вулиці одного з мобілізованих і силою відвіз у військкомат.