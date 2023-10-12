ДБР оголосило підозру працівникам військкомату в Тернополі після появи відео із побиттям мобілізованих

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру командиру і солдату-гранатометнику відділу охорони Тернопільського територіального центру комплектування, які побили на відео двох мобілізованих.

Про це повідомляють ДБР і Офіс генерального прокурора.

Слідчі встановили, що інцидент трапився 6 жовтня. Цьому передувало побиття чергового військкомату — двоє пʼяних мобілізованих, за словами свідків, хотіли відібрати у чергового зброю. Після цього солдат-гранатометник разом із іншими військовослужбовцями зупинили одного з підозрюваних мобілізованих у центрі Тернополя, силою і стусанами змусили сісти в автівку та відвезли до військкомату. Вже там його разом із другим мобілізованим побили.

Командиру за побиття закидають катування (ч. 2 ст. 127 КК), за що загрожує до 10 років увʼязнення, а солдату-гранатометнику — незаконне позбавлення волі людини (ч. 2 ст. 146 КК). Йому загрожує 5 років увʼязнення.