Національний авіаційний університет реорганізовують у два заклади. Це вплине на виробництво дронів

Кабінет міністрів України ухвалив постанову про реорганізацію Національного авіаційного університету на два заклади вищої освіти: Київський авіаційний інститут та Українську державну льотну академію в Кропивницькому.

Про це 13 жовтня повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров.

Він пояснив, що це важливе рішення для розвитку українського авіапілотування, виробництва дронів, розвитку defenсe-tech і національної безпеки України. За словами Федорова, НАУ мав стати центром розвитку авіапілотування та розробки безпілотників, але університет не показав ефективності й не розробив жодного дрона від початку повномасштабної війни.

Міністерство освіти багато разів отримувало листи від колективу Льотної академії Національного авіаційного університету міста Кропивницький з проханням відокремити їхній заклад від НАУ. Льотна академія має цехи з виробництва безпілотників, які можуть працювати на обороноздатність, але під керівництвом іншого закладу вищої освіти їхні можливості обмежені.

Міністр освіти Оксен Лісовий зазначив, що більшість спеціальностей в університеті сьогодні жодним чином не пов’язані з авіацією чи безпілотниками. Натомість заклад випускає політологів, соціологів та менеджерів, а третина освітніх програм НАУ має лише умовну акредицію.

Тепер освітні заклади матимуть нових керівників і мають стати центрами, де створюватимуть «технології перемоги». Федоров наголосив, що студенти та викладачі продовжують працювати й навчатися. Реорганізація не змінить умов праці або рівня зарплат викладачів, а студенти надалі здобуватимуть знання в Київському авіаційному інституті та Українській державній льотній академії.

Київський авіаційний інститут матиме наглядову раду з розширеними повноваженнями. Рада контролюватиме витрачання коштів закладу, систему освіти, призначення ректорів та деканів під час трансформації університету. До ради доєднаються представники бізнесу, держорганів усіх рівнів, місцевого самоврядування та випускники НАУ.

Сам Національний авіаційний університет повідомив, що готує позов до суду через «ліквідацію НАУ». «Вказане рішення суперечить чинному законодавству, грубо порушує принципи автономії закладів вищої освіти, а також заподіює непоправної шкоди авіаційній галузі держави та іміджу України», — додали в НАУ.

Що не так із НАУ? (а точніше із його керівництвом)

28 січня 2021 року Національний авіаційний університет (НАУ) провів вибори ректора. З великим відривом на них переміг Максим Луцький — колишній перший проректор університету, екснардеп Партії регіонів та кум Дмитра Табачника (вибори пройшли зі скандалом).

Посада ректора в НАУ була вакантною із жовтня 2020 року, відколи Міністерство освіти і науки звільнило попереднього ректора Володимира Ісаєнка. Офіційно підставою стало порушення правил пожежної безпеки в університеті, але Ісаєнко вважає цю причину абсурдною. За його словами, він кілька років просив у МОН гроші на капітальний ремонт, але йому відмовляли. Ісаєнко розповідав, що боротьба Луцького за владу в НАУ тривала близько 15 років: будучи проректором він забудовував територію університету житловими будинками та збирався очолити НАУ на виборах у 2015 році. Але після Революції гідності тодішній міністр освіти Сергій Квіт звільнив і Луцького, і його прибічників. Шанс на повернення він отримав лише за міністра Сергія Шкарлета, з яким у гарних взаєминах (а також вони обидва куми Дмитра Табачника).

Дмитро Табачник і Максим Луцький. Максим Луцький / Facebook

У травні 2023 року журналісти проєкту Bihus.Info оприлюднили розслідування про керівництво Національного авіаційного університету. Журналісти з’ясували, що на території НАУ за сприяння чинного ректора Максима Луцького звели житловий комплекс. Десять відсотків від загальної площі квартир плюс ще 7 000 квадратних метрів вбудованих адміністративних приміщень мали стати так званою «компенсацією університету». Згодом обіцяна площа скоротилася до 4 відсотків, а близько двох десятків квартир у ЖК тепер належать самому ректорові Луцькому та його формально колишній дружині.

Влітку міністр освіти і науки Оксен Лісовий підписав наказ про оголошення догани ректору НАУ Максиму Луцькому — у його звіті про щорічну діяльність університету не було інформації про рівень досягнення цільових показників діяльності закладу.

3 жовтня Максим Луцький повідомив, що йде служити в Збройні сили України і планує проходити службу в ППО.