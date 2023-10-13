Парламентська асамблея Ради Європи визнала росію диктатурою

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) визнала росію диктатурою.

Про це пише міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Також ПАРЄ закликала держави Ради Європи не визнавати легітимність путіна після завершення його нинішнього президентського терміну.

«Вітаю потужну резолюцію ПАРЄ, яка визнає росію диктатурою. Понад 20 років одноосібного неконституційного правління призводить до злочинів усередині та за межами країни. ПАРЄ також закликала всі держави Ради Європи визнати путіна нелегітимним після завершення нинішнього терміну», — написав Кулеба.

Однак резолюції ПАРЄ не обовʼязкові для виконання. Вони мають політичну вагу та демонструють настрої в європейському суспільстві.

Напередодні Парламентська асамблея Ради Європи визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.