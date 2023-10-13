У бухті Севастополя, ймовірно, підірвався російський військовий корабель

У бухті Севастополя, ймовірно, на міні підірвався російський військовий корабель, повідомляють місцеві Telegram-канали. На кадрах, які публікують, видно, що корабель димить, а над ним літають гелікоптери. Також на місце прибув тральщик — корабель для пошуку, виявлення і знищення морських мін.

Попередньо, це або патрульний корабель проєкту 22160 типу «Василь Биков», або малий ракетний корабель проєкту 21631 «Буян-М» — носій крилатих ракет «Калібр».