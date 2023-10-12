Поблизу окупованого Севастополя пошкодили російський корабель «Павел Державин»

Поблизу тимчасово окупованого Севастополя пошкодили корабель Чорноморського флоту росії «Павел Державин».

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі «Радіо Свобода».

Поки що він не розкриває подробиць, але офіційно підтвердив, що сторожовий корабель пошкоджений.

Водночас Плетенчук уточнив, що раніше український флот теж мав корабель із назвою «Павел Державин», проте пошкоджений саме російський.

«Вони мають однакову назву. Наскільки я памʼятаю, ще до війни був такий цікавий момент. Я можу лише зазначити, що це не український корабель», — додав речник.

«Павло Державин» — патрульний корабель проєкту 22160. Такі кораблі захищають та охороняють морську економічну зону, супроводжують судна, виконують пошуково-рятувальні функції.