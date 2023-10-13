Європейський банк виділяє €30 мільйонів на модернізацію інфраструктури та транспорту в пʼяти містах України

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надає Україні €30,7 мільйона на підтримку муніципальної інфраструктури та громадського транспорту.
Про це пише представництво Європейського Союзу в Україні.
Гроші підуть на модернізацію Києва, Одеси, Львова, Луцька й Сум. Наприклад, €22 мільйони виділяють на нові екологічно чисті тролейбуси й трамваї для Києва, Одеси та Львова.
Решту €8,74 мільйона спрямують на рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища та управління твердими побутовими відходами у Львові, впровадження енергоефективних заходів у дитячих садках Сум, а також на покращення систем водопостачання та водовідведення в Луцьку.
- Європейський інвестиційний банк — один із найбільших кредиторів України. Він реалізує проєкти на загальну суму понад €7 мільярдів.
- З 2022 року ЄІБ надав допомогу Україні на €1,7 мільярда на екстрені ремонти інфраструктури, зруйнованої російськими окупантами. Також банк виділив €4 мільярди кредитної лінії для підтримки інтеграції біженців з України у країнах ЄС.
- У серпні на відновлення та модернізацію системи водопостачання і водовідведення Миколаєва уряд виділив 153,3 мільйона гривень із грантових грошей ЄІБ.