Миколаїв за грантові гроші модернізує систему водопостачання

Уряд скерував 153,3 млн грн на відновлення і модернізацію системи водопостачання та водовідведення Миколаєва.

У рамках Грантової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком передбачена підтримка на суму понад €5 мільйонів, повідомив віцепремʼєр-міністр України з відновлення Олександр Кубраков.

Розпорядником грантових коштів буде Мінвідновлення, виконавцем проєкту — МКП «Миколаївводоканал».

Європейський інвестиційний банк є одним із найбільших донорів України. На сьогодні портфоліо проєктів, які реалізує ЄІБ з українським державним, комунальним секторами та бізнесом перевищує €7 мільярдів.

У червні 2023 р. на полях Ukraine Recovery Conference у Лондоні Кубраков та президент Європейського інвестиційного банку Вернер Хойєр підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці в проєктах відновлення України.

У 2023 році передбачається виділення близько €840 мільйонів на відновлення інфраструктури України. Кошти спрямують на підготовку, оцінку, фінансування та реалізацію відбудови:

муніципальної інфраструктури (шкіл, лікарень тощо);

громадських будівель з урахуванням енергоефективності;

інфраструктури водопостачання та водовідведення;

транспортних мереж і міського громадського транспорту.

Державне агентство відновлення відкриє кошториси усіх проєктів будівництва.