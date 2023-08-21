Державне агентство відновлення відкриє дані про кошторис усіх проєктів

Державне агентство відновлення відкриє кошториси усіх проєктів будівництва.

Про це повідомив голова Агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм.

Тепер кожен зможе перевірити і порівняти ціни на матеріали, вартість залученої техніки, витрати за проєктами, розробленими будь-яким державним замовником.

«Це підвищуватиме відповідальність і держзамовників, і проєктних організацій та експертизи. Для нас важливо не просто швидко і якісно проводити роботи на обʼєктах. Ми прагнемо, аби відбудова здійснювалася у прозорий і підзвітний спосіб», — зазначає Найєм.

Кошториси на проєкти відновлення будуть доступні у Єдиній державній системі у сфері будівництва. На порталі вже зʼявився оновлений функціонал публікації кошторисів обʼєктів, які будуються за публічні кошти. Серед них і кошториси проєктів Агентства відновлення.

Ознайомитися з інформацією про кошториси зможе кожен на сайті ЄДЕССБ у розділі «Кошторисна документація».

Раніше на порталі були доступні тільки загальні показники по кошторису, однак після введення військового стану доступ до інформації обмежили.