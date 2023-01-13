Уряд створив Держагентство відновлення інфраструктури

Кабінет міністрів створив Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури. Новий державний орган створили на базі Державного агентства інфраструктурних проєктів і Державного агентства автомобільних доріг.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

«Учора в Ірпені ми анонсували відновлення за рахунок коштів платформи United24 перших 18 багатоквартирних будинків, які були пошкоджені під час російської окупації частини Київщини. Це початок масштабної роботи з відновлення житла, яку ми проводитимемо в усій країні», — сказав Шмигаль на засіданні уряду в пʼятницю.

За словами Шмигаля, створення Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури дозволить оптимізувати робочі процеси, уникнути хаотичності в плануванні та реалізації проєктів.