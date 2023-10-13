Reuters: Президент США попросить Конгрес про додаткові гроші для Ізраїлю та України

Джерела Reuters стверджують , що адміністрація Байдена планує просити в Конгресу США додаткових грошей на військову допомогу Ізраїлю та Україні.

Деякі республіканці заявили, що опиратимуться спробам повʼязати допомогу Ізраїлю з допомогою Україні. Будь-яке рішення щодо фінансування мають прийняти Сенат США на чолі з демократами і Палата представників на чолі з республіканцями, яка зараз без спікера не може ухвалювати будь-які рішення.

Тим часом телеканал NBC News повідомляв, що план фінансування Байдена також включатиме гроші для Тайваню та південного кордону США.