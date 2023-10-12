У Франції заборонили усі пропалестинські демонстрації

З суботи, 7 жовтня, коли ХАМАС вторгся в Ізраїль, у Франції зафіксували 100 антисемітських дій: графіті, що зображують свастику, «смерть євреям», заклики до «інтифади проти Ізраїлю». У деяких інцидентах є арештовані, які намагалися пронести ножі до шкіл та синагог, додав він.

Також міністр повідомив регіональним префектам, що єврейські школи та синагоги мають бути захищені видимою присутністю поліції.

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заборонив усі пропалестинські демонстрації у країні. Він наказав «систематично» депортувати іноземних громадян, які порушують правила.

У Франції єврейська громада налічує майже 500 тисяч людей, найбільше в Європі. Мусульманська громада Франції також є однією з найбільших у Європі — її чисельність оцінюється у пʼять мільйонів людей.

Паралельно канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про «нульову терпимість» до антисемітизму. Поліція Берліну також заборонила заплановані пропалестинські демонстрації, посилаючись на ризик антисемітських заяв та прославлення насильства.