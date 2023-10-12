Велика Британія відправить військові кораблі й літаки для підтримки Ізраїлю

Міністерство оборони Великої Британії відправить до східного Середземноморʼя військові кораблі та літаки для підтримки Ізраїлю.

Про це пише CNN.

Туди вирушить літак P8, засоби спостереження, два кораблі Королівського флоту (RFA Lyme Bay і RFA Argus), три гелікоптери Merlin і рота Королівської морської піхоти.

Королівські військово-повітряні сили Великої Британії (RAF) розпочнуть патрулювання 13 жовтня. Вони допомагатимуть відстежувати нові загрози, зокрема, передачу зброї терористам. А оперативну групу Королівського флоту розгорнуть наступного тижня.

«Наші військові та дипломатичні команди по всьому регіоні також підтримуватимуть міжнародних партнерів у відновленні безпеки та забезпеченні того, щоб гуманітарна допомога досягла тисяч невинних жертв цієї варварської атаки терористів ХАМАС», – заявив премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

Він також попросив підсилити всі військові команди в Ізраїлі, на Кіпрі та в усьому регіоні на випадок надзвичайних ситуацій.