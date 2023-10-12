У Швеції чоловіка вперше засудили через відео зі спаленням Корану

У Швеції вперше засудили 27-річного чоловіка за використання мови ненависті під час спалення Корану.

Про це пише Bloomberg.

Хоча спалення Корану само по собі не є незаконним, суд вирішив, що підозрюваний погрожував мусульманам у відео зі спаленням священної книги мусульман. Його визнали винним в агітації проти етнічної чи національної групи і дали дворічний випробувальний термін. Якщо чоловіка засудять повторно, йому загрожує інше покарання.

11 вересня 2020 року засуджений опублікував у Twitter відео, де він спалює Коран разом із беконом на грилі для барбекю. Згідно з ухвалою суду, у відео лунає музика, що «тісно повʼязана» з терористичною атакою на мечеті в Новій Зеландії в 2019 році — тоді загинула 51 людина.

«Суд встановив, що відео спрямоване проти мусульман, а не проти ісламу як релігії. Зміст відео та спосіб, у який воно було опубліковане, чітко показує, що основною метою підсудного не могло бути нічого іншого, окрім погроз і вираження неповаги», — йдеться в заяві суду.

Також у Швеції зараз триває слідство проти громадянина Іраку, відповідального за більшість цьогорічних спалень Корану по всій країні.