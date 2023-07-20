В Іраку сотні протестувальників атакували й підпалили посольство Швеції

В Іраку вранці 20 липня сотні протестувальників увірвалися до посольства Швеції в центрі Багдаду і підпалили його на знак протесту проти спалення Корану.
Про це пише Reuters.
В МЗС Швеції заявили, що весь персонал посольства в Багдаді перебуває у безпеці. Там засудили напад і підкреслили необхідність захисту дипломатичних представництв іракською владою.
Міністерство закордонних справ Іраку теж засудило інцидент і заявило, що уряд країни наказав провести швидке розслідування, встановити винних і притягнути їх до відповідальності.
Пізніше іракські правоохоронці намагалися вигнати протестувальників з території посольства. Демонстранти у відповідь кидали каміння.
За даними Reuters, демонстрацію скликали прихильники шиїтського священнослужителя Муктади Садра. Вони зібралися, щоб протестувати проти запланованого у Швеції спалення Корану.
- 21 січня ультраправий шведський політик Расмус Палудан на мітингу в Стокгольмі спалив Коран і виголосив промову, у якій засудив іслам. Туреччина на знак протесту скасувала запланований на наступний тиждень візит міністра оборони Швеції.
- 29 червня протестувальник порвав і спалив Коран біля центральної мечеті Стокгольму. Шведська поліція надала дозвіл на проведення акції, але згодом звинуватила чоловіка в агітації проти етнічної чи національної групи.
- Шведська поліція 19 липня схвалила ще одну заявку на спалення Корану біля посольства Іраку в Стокгольмі. Поліція повідомила, що в акції планували брати участь двоє людей.