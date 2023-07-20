В Іраку сотні протестувальників атакували й підпалили посольство Швеції

В Іраку вранці 20 липня сотні протестувальників увірвалися до посольства Швеції в центрі Багдаду і підпалили його на знак протесту проти спалення Корану.

Про це пише Reuters.

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В МЗС Швеції заявили, що весь персонал посольства в Багдаді перебуває у безпеці. Там засудили напад і підкреслили необхідність захисту дипломатичних представництв іракською владою.

Міністерство закордонних справ Іраку теж засудило інцидент і заявило, що уряд країни наказав провести швидке розслідування, встановити винних і притягнути їх до відповідальності.

Пізніше іракські правоохоронці намагалися вигнати протестувальників з території посольства. Демонстранти у відповідь кидали каміння.

За даними Reuters, демонстрацію скликали прихильники шиїтського священнослужителя Муктади Садра. Вони зібралися, щоб протестувати проти запланованого у Швеції спалення Корану.