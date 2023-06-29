У Швеції спалили Коран у свято Курбан-Байрам. Туреччина засудила цей вчинок

Протестувальник порвав і спалив Коран біля центральної мечеті Стокгольму. Шведська поліція надала дозвіл на проведення акції, але згодом звинуватила чоловіка в агітації проти етнічної чи національної групи.

Про це пише Reuters.

Один із протестувальників розірвав сторінки Корану і витирав ним своє взуття, потім поклав туди бекон і підпалив книгу. Тим часом інший чоловік говорив у мегафон.

Reuters

За цим спостерігали близько 200 людей. Деякі з присутніх на знак протесту проти підпалу кричали арабською мовою «Бог великий». Один глядач спробував кинути камінь, і його затримала поліція.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан засудив цей вчинок у Twitter. Він зазначив, що неприйнятно дозволяти антиісламські протести заради свободи слова.

Заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель назвав спалення релігійних книг «нешанобливим і образливим».

«Те, що може бути законним, звичайно, не обовʼязково є прийнятним», — додав він.

Але він продовжив закликати Туреччину та Угорщину невідкладно ратифікувати протокол про вступ Швеції до НАТО.

«Ми вважаємо, що Швеція виконала свої зобовʼязання за тристороннім меморандумом», — наголосив Патель.

Премʼєр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що не буде судити про те, як протест може вплинути на вступ Швеції в НАТО.

«Це законно, але недоречно», — сказав він і додав, що спалення Корану мають оцінювати правоохоронці.

Нещодавно шведська поліція відхилила кілька заявок на протест проти Корану, але суди скасували ці рішення, заявивши, що вони порушують свободу слова.