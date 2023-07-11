Таліби заборонили всю діяльність Швеції в Афганістані. Це сталося через спалення Корану

Після спалення Корану в Стокгольмі адміністрація талібів заявила, що припинить у країні всю діяльність Швеції, пише Reuters.

«Після образи священного Корану та надання дозволу на образу мусульманських вірувань Ісламський Емірат Афганістан наказує припинити всю діяльність Швеції в Афганістані», — заявив Забіулла Муджахид, представник адміністрації талібів.

Відколи таліби захопили владу в Афганістані, Швеція більше не має там свого посольства. Тож наказ, імовірно, торкнеться неурядової організації «Шведський комітет Афганістану», тисячі гуманітарних працівників якої працюють у сфері охорони здоровʼя, освіти та розвитку сільських районів у всій країні.