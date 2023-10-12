У США невідомий гравець виграв в лотерею $1,76 мільярда. Це другий за величиною джек-пот в історії

У США мешканець штату Каліфорнія виграв рекордний джек-пот у лотереї Powerball — $1,76 мільярда. Це другий за величиною лотерейний джек-пот в історії.

Про це пише BBC.

Імʼя власника квитка не розголошується.

Переможець лотереї Powerball може обрати один з двох способів отримання виграшу: одноразова виплата приблизно в $774,1 мільйона або серія виплат протягом 30 років.

Шанси виграти джек-пот становлять один до 292,2 мільйона. Як повідомляє Powerball, виграшний квиток придбали в Midway Market & Liquor у Фрейзер-Парку, за 120 км від Лос-Анджелесу. Він коштував $2.