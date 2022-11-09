У США чоловік виграв в лотерею $2,04 мільярда — це найбільший в історії приз

У США мешканець штату Каліфорнія виграв рекордний джекпот у лотереї Powerball — $2,04 мільярда. Це найбільший в історії країни лотерейний приз.

Про це повідомляє Forbes.

Виграшний квиток продали у сервісному центрі округу Лос-Анджелес в Альтадені. CNBC пише, що виграшний квиток придбав чоловік, на імʼя Джозеф Чахайєд. Він збирається розділити виграш зі своєю родиною, до якої наразі входять 10 онуків.

«Мій син чекає на дитину через два місяці, тому ми раді, що можемо влаштувати гарне свято на честь ще однієї дитини», — розповів чоловік.