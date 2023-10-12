МОК призупинив роботу Олімпійського комітету росії через його рішення щодо окупованих територій України

Міжнародний олімпійський комітет призупинив діяльність Олімпійського комітету росії. Про рішення оголосили 12 жовтня.

Причина — рішення Олімпійського комітету росії від 5 жовтня приєднати до свого складу регіональні спортивні організації тимчасово окупованих територій Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей. Це порушення Олімпійської хартії, оскільки це порушує територіальну цілісність Національного олімпійського комітету України, яку визнає Міжнародний олімпійський комітет.

Це значить, що Олімпійський комітет росії більше не має права діяти як національний олімпійський комітет і не може отримувати фінансування від олімпійського руху. МОК залишає за собою право ухвалювати рішення про участь окремих «нейтральних» спортсменів з російським паспортом в Олімпійських іграх у Парижі 2024 року та Зимових Олімпійських іграх 2026 року.